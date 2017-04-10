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اللواء امين الوائلي

لجنة حكومية تكشف عن أكثر من 20 ألف اسم وهمي ضمن منتسبي منطقة عسكرية تابعة لقوات حكومة هادي

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يمنات – صنعاء

قالت مصادر صحفية ان لجنة حكومية كشفت عن وجود 21 ألف اسم وهمي في كشوفات مجندي المنطقة العسكرية السادسة التابعة لقوات حكومة هادي.

و تفيد المصادر أن قادة عسكريون و نافذون تسلموا المبالغ المالية الخاصة بالأسماء الوهمية لعدة أشهر.

و أشار موقع “العربي” ان اللجنة الحكومية تشكلت برئاسة نائب وزير الأشغال الدكتور معين عبد الملك، و وكيل وزارة النفط شوقي المخلافي، و مدير عام مكتب المالية بمحافظة الجوق.

و أوضح أن اللجنة رفعت تقريرها بأن القوة الفعلية المتواجدة في المنطقة السادسة هي 16 ألف ضابط و جندي، و أن المرتبات كانت تصرف لـ37 ألف ضابط و جندي.

و حسب الموقع، أدى التقرير المرفوع من اللجنة إلى خلافات بين محافظ الجوف المعين من هادي، أمين العكيمي، و قائد المنطقة السادسة، اللواء أمين الوائلي.

و بحسب الموقع، قدم الوائلي استقالته، السبت 8 ابريل/نيسان 2017، لرئيس هيئة أركان قوات هادي، اللواء محمد المقدشي، و غادر محافظة الجوف.

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