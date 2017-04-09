مقتل مسئول حكومي بقصف بحري في جبهة المخا بتعز

يمنات – صنعاء

قتل مسئول حكومي في حكومة الانقاذ، بقصف بحري شمال مديرية المخا الساحلية، غرب محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

و قالت مصادر صحفية، إن القيادي في أنصار الله و وكيل وزارة الاعلام لشئون الصحافة، عبد الله المؤيد، قتل فجر الأحد 9 ابريل/نيسان 2017، أثناء تواجده قرب منطقة يختل، شمال مديرية المخا.

و حسب المصادر قصفت بارجات حربية المنطقة التي كان يتواجد فيها المؤيد بأكثر من 15 صاروخا، ما تسبب في مقتله و 4 من مرافقيه.

و لم تتوفر تفاصيل حول ما إذا كان المؤيد يقاتل في الجبهة أو أنه كان يقوم بزيارة للجبهة.

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