أبين .. القاعدة يغتال مواطن ويجرح أخر وسط مدينة لودر

يمنات – صنعاء

اغتال تنظيم القاعدة عنصر في اللجان الشعبية الموالية لـ”هادي” بمحافظة أبين، جنوب البلاد، مساء الأحد 9 ابريل/نيسان 2017.

و قالت مصادر صحفية، إن مسلح من القاعدة يستقل دراجة نارية اطلق النار على عبد الحكيم درعان وسط مدينة لودر، و جرح مواطن كان يقف بجواره.

و حسب “عدن الغد” كان والد عبد الحكيم درعان قد قتل برصاص عناصر القاعدة خلال الحرب التي شنها التنظيم على مديرية لودر في العام 2012، ما دفع الابن إلى الانتقام بقتل قيادي في القاعدة بمحافظة البيضاء. مرجحا ان التنظيم انتقم من درعان الابن لهذا السبب.

و يتواجد عناصر تنظيم القاعدة بشكل علني في مدينة لودر و محيطها، منذ انسحاب قوات الحزام الأمني من مديرية لودر و مديريات أخرى قبل أكثر من شهرين.

و تشهد محافظة أبين انفلات أمني مريع و انتشار مكثف لعناصر القاعدة، خاصة في مديريات الوضيع و لودر و مودية و أحور و المحفد.

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