“صور” تهريب أسلحة ومتفجرات عبر سواحل تسيطر عليها حكومة هادي على مقربة من ثكنات عسكرية

يمنات – صنعاء

كشفت صور عن عمليات تهريب أسلحة تتم عبر سواحل محافظة لحج، جنوب البلاد، التي تسيطر عليها القوات الموالية للتحالف السعودي.

و فيما برر التحالف السعودي و حكومة هادي فتح معركة باتجاه سواحل المخا و الحديدة، غرب البلاد، تكشف الصور التي نشرها موقع “عدن الغد” أن تهريب الأسلحة و المتفجرات يتم عبر السواحل التي تسيطر عليها حكومة هادي.

و نقل “عدن الغد” عن مصادر محلية بمنطقة رأس العارة بمديرية المضاربة محافظة لحج، أنه تم العثور على العديد من المواد المتفجرة في المنطقة.

و أشارت المصادر انه تم العثور على قذائف ومتفجرات بأنواع مختلفة، تركها المهربين في المنطقة، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

و الصور تعود إلى أنوع مختلفة من القدائف التي تم العثور عليها في منطقة رأس العارة، الواقعة على مقربة من معسكر تابع للتحالف السعودي، يقع في منطقة السقيا.

و سبق أن حذر مشائخ و شخصيات اجتماعية في منطقة رأس العارة بلحج من عمليات التهريب التي تتم في المنطقة، في ظل صمت السلطات المحلية.

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