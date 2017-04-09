بيان شديد اللهجة لـ”روسيا” و “ايران” على العدوان الامريكي على سوريا: لن نسمح لأميركا الهيمنة على العالم وسنقف في وجهها بكل قوة ولو بلغ ما بلغ

يمنات – صنعاء

أصدر غرفة العمليات المشتركة في سوريا المكونة من روسيا و ايران و القوات الرديفة لها، بيانا شديدا اللهجة على العدوان الأميركي الذي استهدف مطار الشعيرات الخاص بالقوات المسلحة السورية، صباح الجمعة 7 ابريل/نيسان 2017.

و في البيان الذي نشرته قناة الميادين الاخبارية، أكد البيان أن العدوان الأميركي على سوريا هو تجاوز خطير واعتداء سافر على سيادة الشعب والدولة السورية وهو مدان، وهو يثبت مجدداً خطأ الحسابات والخيارات الأميركية.

و أشار إلى أن هذا العدوان هو تمادٍ كبير للظلم والجور على سوريا، في الوقت الذي تقوم فيه نيابة عن كل العالم بمحاربة الإرهاب المتعدد الجنسيات منذ ست سنوات، وتدفع ثمناً باهظاً من دماء أبنائها لتحقيق النصر على أولئك الإرهابيين المتوحشين.

و استنكرت البيان أي استهداف للمدنيين أياً كانوا، وما جرى في خان شيخون مدان أيضاً، رغم ايماننا أنه فعلٌ مدبر من بعض الدول والمنظمات، لاتخاذه ذريعة لمهاجمة سوريا.

و اعتبر البيان من يدعم الجماعات الإرهابية المسلحة ويدرّبها ويمولها كـ”داعش” و”النصرة” وملحقاتهما من التكفيريين، ويدعم المعتدي على الحقوق المشروعة لشعوب المنطقة، و استخدم عشرات المرات الفيتو ضد حقوق الشعب الفلسطيني، لا يحق له أن يقدم نفسه مدافعاً عن حقوق الانسان، ويدعي الغيرة على كرامة شعوب المنطقة، خاصة في سوريا والعراق وفلسطين.

و قال البيان: أميركا المتغطرسة لم تنتظر إذناً من أحد، ولم تحترم الدول المنضوية تحت قبة الأمم المتحدة، وقبل أن تصدر نتائج التحقيق في قضية خان شيخون، قامت بمهاجمة سوريا، وأعلنت بكل وقاحة عن ذلك الهجوم.

و أوضح البيان أن روسيا و ايران و القوات الرديفة لها ليسوا غافلين عما تسعى أميركا لتحقيقه في شمال سوريا وشمال غرب العراق.

و أضاف: يجب أن يعلموا أننا نرصد كل خطواتهم وتحركاتهم ونتابعهم بدقة، وأن محاولتهم السيطرة على تلك البقعة الجغرافية، تجعلهم قوات غير شرعية لاحتلال أراضٍ سورية ذات سيادة.

كما اعتبر البيان ما قامت به أميركا من عدوان على سوريا هو تجاوز للخطوط الحمراء، فمن الآن وصاعداً سنرد بقوة على أي عدوان وأي تجاوز للخطوط الحمراء من قبل أي كان، وأميركا تعلم قدراتنا على الرد جيداً.

و لفت البيان إلى أن فعل أميركا هذا لن يثنيهم عن محاربة الإرهاب والقضاء عليه. مؤكدا أنهم سيتابعون قتالهم إلى جانب الجيش العربي السوري والقوات المسلحة السورية والصديقة، وسيعملون معها لتحرير كل الأراضي السورية من رجس الاحتلال أياً كان.

و نوه البيان إلى أن روسيا وإيران لن تسمحا لأميركا أن تهمين على العالم و تفرض نظام القطب الواحد عبر استمرار العدوان المباشر ضد سوريا عن طريق خرق القوانين الدولية، والعمل خارج إطار الأمم المتحدة، وستقفان في وجه أميركا بكل قوة ولو بلغ ما بلغ.

و أكد البيان أنه و رداً على هذا العدوان المجرم، فإن روسيا و ايران كحلفاء لسوريا سيزيدون من دعمهم للجيش العربي السوري، و الشعب السوري بمختلف الطرق.

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