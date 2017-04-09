لماذا غادر ابن دغر عدن بعد ساعات من وصوله قادما من الرياض..؟

يمنات – صنعاء – خاص

غادر رئيس حكومة هادي، أحمد بن دغر، و عدد من الوزراء في حكومته، عدن، بعد ساعات من وصولها قادمين من العاصمة السعودية، الرياض.

و قالت مصادر صحفية ان ابن دغر و عدد من الوزراء وصلوا عدن، السبت 8 ابريل/نيسان 2017، غير أنهم غادروها في وقت متأخر مساء السبت.

و تفيد معلومات ان عودة ابن دغر و أعضاء في حكومته إلى الرياض، يرجع لخلافات مع مسئولين محليين موالين للامارات.

و لم تكشف المعلومات مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الخلافات، غير أنها أشارت إلى أن قيام ابن دغر بعد ساعات من وصله بوضع أحجار اساس و افتتاح معارض في عدن، دون حضور محافظ عدن، عيدروس الزبيدي، يكشف عن خلافات حول طبيعة المشاريع التي تم اختيارها.

و تقول مصادر مطلعة ان ما قام به ابن دغر تم بدون تنسيق مع السلطة المحلية في عدن، و هو ما تسبب في نشوب خلافات بين السلطة المحلية و الحكومة، وصلت حد الملاسنات الحادة، و على اثرها غادر ابن دغر إلى الرياض مع الوزراء الذين قدموا معه صباح السبت.

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