حظك مع الابراج الاحد 9 ابريل/نيسان 2017

يمنات

“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الاحد 9 ابريل/نيسان 2017.

برج الحمل

مهنياً: تحصل على فرصتك الذهبية فلا داعي إلى العجلة، بل دع الوقت يمرّ ولا تستعجله لئلا تندم لاحقاً على أمور لا تستحق

عاطفياً: تنتهي الخلافات وتهدأ الأجواء ويرتاح البال وتصفو النيّات، ولن تخفق في تصحيح الأوضاع وإعادتها الى نصابها الطبيعي

صحياً: من المستحسن أن تخفف من سيطرة هاجس العمل عليك وأن تمنح نفسك بعض الاسترخاء الذي تستحقه

برج الثور

مهنياً: عليك أن تكون أكثر تركيزاً على الأمور الأساسية، ولا تنشغل بالأمور الثانوية لأنها لن تفيدك بشيء على الإطلاق

عاطفياً: تتخلص من ظروف صعبة بسبب وقوف الشريك إلى جانبك، وتتجاوز هذه الفترة بأقل ضرر ممكن على الصعيد العاطفي

صحياً: وضعك الصحي الدقيق يفرض عليك الانتباه إلى ضرورة التقيّد بتعليمات الطبيب المختص

برج الجوزاء

مهنياً: مشاريع مهنية لافتة ودقة في التنفيذ وصولاً إلى النجاح، وهذا يكون عنوان المرحلة المقبلة إذا قمت بالخطوات اللازمة

عاطفياً: لا تكن قاسياً مع الشريك فغايته تبقى راحتك وسعادتك، واندفاعه قد يكون السبب في ارتكابه الأخطاء

صحياً: المأكولات المحتوية على الفيتامينات مفيدة للصحة، لكن هذا لا يعني أن تفرط في تناولها

برج السرطان

مهنياً: تفرض شروطك الجديدة في العمل، وهذا يساعدك على تحسين ظروفك المادية والمعنوية على حدّ سواء، وتتقدم نحو الأمام

عاطفياً: لا تعاتب الشريك باستمرار، لأنّ ذلك يزعجه على المدى الطويل ويؤدّي الى نتائج تنعكس سلباً على العلاقة، فانتبه

صحياً: تمارس الرياضة بانتظام للحفاظ على حيويتك وجمال قوامك، لكنك معرض لأمراض ناتجة من التشنّج العصبي

برج الأسد

مهنياً: تتحسن أحوالك ويمكنك أن تصنع كل شيء شرط التحرك وسط إجراءات سليمة، الظروف تكون في معظمها ملائمة جداً

عاطفياً: إذا كنت غير مرتبط قد تتعرّف في سفر أو في لقاء إلى شخص جديد وتقرر الارتباط به وتمضية بقية حياتك معه

صحياً: تستهويك رياضة اليوغا التي تبعد التشنجات عنك وتتوق إلى الرحلات والأسفار البعيدة

برج العذراء

مهنياً: أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيّرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء، وإيلاء بعض الأمور العابرة الاهتمام اللازم

عاطفياً: لا تدع التراكمات القديمة تفرض نفسها، ومعالجتها كان يجب أن تقوم بها منذ زمن بعيد قبل أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم

صحياً: إمكان التهابات وإمساك وبعض الأمراض غير المتوقعة، لا تقلق، قم بالفحوص اللازمة للتأكد من ذلك

برج الميزان

مهنياً: إبحث عن أصحاب الخبرة واطلب النصائح، ومن الأفضل ألا تقوم بأي تحركات جديدة حفاظاً منك على الاستقرار

عاطفياً: تواجه ضغوطاً شديدة، فكُن جاهزاً ومتسلّحاً بالهدوء وطول البال لتخرج منتصراً وتكسب قلب الشريك مجدداً

صحياً: إذا كان المرض يخيفك وترفض ملازمة الفراش فما عليك سوى الانتباه إلى صحتك ونوعية طعامك

برج العقرب

مهنياً: تجد نفسك منهمكاً في التحضير لمشاريع جديدة ومتفائلاً على الرغم من تقلبات الحظ أحياناً التي تعاكسك لكنها لا تقوى من الحط من عزيمتك

عاطفياً: أنظر إلى الإيجابيات ولا تفكّر في أخطاء الحبيب، حتى لو لم تصل إلى تسوية ما أو تقارب في وجهات النظر

صحياً: حاول قدر الإمكان الابتعاد عن مجالك المهني خلال الراحة ومارس الرياضة أو أي نشاط ترفيهي

برج القوس

مهنياً: كن متحفظاً جداً، وتجنّب النقاشات العميقة والتحديات، وانتبه من محاولة بعضهم استدراجك لاتخاذ موقف يتعلّق بمشروع ما، وقد لا يصلح لك

عاطفياً: تحكّم في عواطفك الجياشة والسلبية منها، وحاول أن تقوم بمبادرات بناءّة ترتد عليك بالنفع العام في مجالك المهني

صحياً: تحب الطعام ولا سيما الغني بالدهون، النتيجة سمنة مفرطة وأمراض

برج الجدي

مهنياً: الاستعداد والتيقظ مطلوبان للأيام المقبلة، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة تمارس المزيد من الدقة والانتباه

عاطفياً: لا تحاول أن تستخف بآراء الشريك، لأنه قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في أسس العلاقة بينكما وبناء كل شيء مجدداً

صحياً: أنت متعب وتحتاح إلى الكثير من الانتباه لصحتك، فما عليك سوى أخذ قسط من الراحة

برج الدلو

مهنياً: تعارض أيّ خطوة إذا لم تكن مقتنعاً بما يعرض عليك، العشوائية لن تكون في مصلحتك على الإطلاق، فتروّ بعض الشيء

عاطفياً: صارح الشريك بما تنوي القيام به، لأنك قد تجد عنده الأفكار البنّاءة لكل ما يقلقك، فترتاح نفسياً، وتريح المحيط بك

صحياً: إذا أحسست أنك منزعج ولا تشعر بالراحة قد يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي

برج الحوت

مهنياً: تستدعي بعض الظروف التحفظ والانتباه والابتعاد عن ارتجال القرارات، وعدم الإقدام على أي تعديل

عاطفياً: إذا قوبلت ببرودة من الشريك تراجع وتحفّظ، ولا تلجأ الى الإصرار، فقد تدفع ثمناً من كرامتك لاحقاً

صحياً: كن حكيماً جداً، وابتعد عن الضوء والحملات المتعبة التي تبقيك سهراناً حتى ساعات متأخرة من الليل

المصدر: ارب حظ