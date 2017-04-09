قتيلان لم تكشف هويتهما في غارة لبدون طيار بالبيضاء

يمنات – صنعاء
لقي شخصان مصرعهما الجمعة 7 إبريل/نيسان 2017، بغارة لطائرة بدون طيار في محافظة البيضاء، وسط البلاد.
و حسب وكالة “خبر” استهدفت الغارة دراجة نارية في وقت متأخر من مساء الجمعة في منطقة “ردما” بمديرية الصومعة، كان يستقلها شخصان لم يتم الكشف عن هويتهما.
و لم يتضح بعد ان كانت توجد علاقة للشخصين المستهدفين بتظيم القاعدة، الذي باتت عناصره هدفا للطائرات بدون طيار.
و جاءت الغارة بعد يوم من مقتل القيادي في تنظيم القاعدة خطاب الوحيشي بغارة مماثلة استهدفت دراجة كان يستقلها فجر الخميس في مديرية الصومة بالبيضاء.
و تشن طائرات بدون طيار غارات مستمرة على عدة مديريات في محافظة البيضاء، منذ نهاية فبرائر/شباط 2017.
كما يلحق الطيران الاستطلاعي بشكل شبه يومي على عدد من مديريات المحافظة.
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