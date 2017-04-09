تجريد اليمن من مصادر قوتها!

يمنات

محمد محمد المقالح

1- توقفت صواريخ زلزلال3 وغيرها ليس لأن مخزونها انتهى بل لأن وسيطا دوليا ما طلب ان تتوقف..

2- خرج ابطالنا من الربوعة وغيرها في عسير وجيزان ليس لأن الجيش السعودي اخرجنا بقوته، بل لأن التزاما ما قضى باخراجنا من معظم المواقع السعودية التي كانت بأيدينا و بدون مقابل معلن.

3- توقفت التقدمات في القبيطة بلحج بعد الاستيلاء على جبل جالس ليس لأن الوصول الى اول جبل مشرف على قاعدة العند (الياس) كان اصعب من السيطرة على جالس، بل لأن اتصالا ما طلب توقيف الجبهة هناك.

4- توقفت الصواريخ البحرية ضد السفن التي تقصف سواحلنا على مدار الساعة و تحتل ممرات و مياه اقليمية و جزر قد دمرتها عن بكرة ابيها، بل لأن هناك من هددنا اذا استخدمناها ضد السفن السعودية و الرباعية.

5- توقفت الهجمات لتحرير المندب والمخا واكتفينا بالضرب عن بعد ليس لأن العدو حال دون ذلك، بل لأن هنالك من اخبرنا بضرورة الاهتمام بالحديدة بدلا من المخا، و لأن معركة الساحل مرتبطة بمعارك في لحج، وهي جبهة ميتة.

6- لم نعد نسيطر على مواقع و معسكرات سعودية، واكتفينا باقتحامها ومن ثم الخروج منها و قصفها عن بعد لأن التزاما قضى بعدم السيطرة على اي موقع في العمق السعودي.

7- لم نقرر الهجوم على العند و طور الباحة و لبوزة لدعم مقاتلينا في الساحل و ضرب مركز المؤامرة في لحج وعدن، لأن السفير البريطاني ما يعجبوووش و خط احمر.

و المهم جردنا السفراء و المفاوضين والوسطاء والالتزامات الشفوية من كل مصادر الانتصار على العدو و تركونا نخوض حربا داخلية بدون نتيجة ولا هدف لها في السيادة والوحدة و دحر الاحتلال. بل القتل و القتل المتبادل من ناحية و تكريس الواقع التقسيمي و الاحتلالي و الاقلموي على الارض من ناحية اخرى

——–

* اعتبر النقاط السابقة مجرد تساولات فهل يمكن الاجابة على اسئلة الناس حولها..؟

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا