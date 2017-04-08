“صور” في ذمار .. “نادية” تتحول إلى “محمد” بعد 13عاما من التعامل معه كأنثى

يمنات – صنعاء

تحولت فتاة في مدينة ذمار وسط البلاد، تبلغ من العمر 13 عاما، إلى فتى.

الفتى المتحول جنسيا بات بحاجة لعمليات جراحية لتصحيح جنسه في الوقت الحالي.

“نادية” التي أصبحت “محمد” حاليا أنهى قبل عدة أسابيع الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الحالي في الصف الثامن باسمه السابق في مدرسة للبنات، غير انه سينهي الفصل الثاني باسمه الجديدة في مدرسة للبنين.

و تقول أسرة محمد، انه ولد و هو يعاني من تشوه خلقي في الأعضاء التناسلية، و أخبرهم الأطباء إنه أنثى لكن لم يكتمل لديها الجهاز التناسلي، و ليس من السهل تحديد نوع الجنس إلا في سن الثالثة أو الرابعة عشرة.

و مؤخرا أثبتت التقارير الطبية أن “نادية” أصبحتت “محمد” و ما يحتاجه فقط عمليات جراحية لاستكمال عملية التحول الجنسي.

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