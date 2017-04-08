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صحيفة هافينغتون بوست الامريكية: تمكن السعوديون من منع تغطية الجرائم التي يرتكبونها في اليمن، وواشنطن تدعم ذلك.

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