أمين الامم المتحدة: على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته واعادة الإعتبار للقانون الدولي المنتهك في سوريا بالهجوم الكيميائي والغارات الأميركية

يمنات – وكالات

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي أن يتوحد في موقفٍ حول ما حصل في سوريا.

و أكد غوتيريش في بيان صدر عنه، الجمعة 7 ابريل/نيسان 2017، أنه من الضروري أن “يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته ويعيد الإعتبار للقانون الدولي الذي يتعرض للانتهاك سواء بالهجوم الكيميائي أو بالغارات الأميركية”.

و أشار إلى أن “القانون الدولي تعرض لتجاهل طويل في النزاع السوري”.

و طلب غوتيرش من جميع الأطراف ضبط النفس وتفادي أي أفعال من شأنها تعميق معاناة السوريين.

و نوه إلى أن هذه الأحداث تؤكد أن حل النزاع لا يمكن أن يتم بشكل غير سياسي.

و دعا الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى إحراز تقدم في مباحثات جنيف في محاربة الإرهاب.

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