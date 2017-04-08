الإصابة تنهي موسم ألكانتارا مع برشلونة

يمنات – متابعات

تأكد غياب الدولي البرازيلي رافينيا ألكانتارا، لاعب فريق برشلونة، عن صفوف البارسا، لمدة 4 شهور، بعدما أكدت الأشعة التي خضع لها، حاجته لجراحة لعلاج المشكلة التي يعاني منها في الرباط الهلالي الداخلي للركبة اليمنىي.

وجاء في بيان النادي “خضع لاعب الفريق الأول رافينيا اليوم لجراحة تنظيرية في الركبة اليمنى لحل مشكلة الرباط الهلالي الداخلي.

وأجرى الجراحة الطبيب رامون كوجات والطبيب ريكارد برونا، وأعلنا أن فترة الغياب المتوقعة هي 4 شهور.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، ولا يزال للفريق الملكي مباراة مؤجلة.